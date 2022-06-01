На антиправительственной демонстрации в Турции задержано более 170 человек
Турецкая полиция арестовала более 170 протестующих, которые участвовали в антиправительственном митинге на площади Таксим в Стамбуле в честь девятилетия массовых демонстраций в парке Гези.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Демонстрации 2013 года стали самым массовым вызовом правлению тогдашнего премьер-министра Тайипа Эрдогана. Позже он тогда приравнивал протестующих к курдским боевикам и тем, кого обвиняют в организации попытки государственного переворота в 2016 году.
Около тысячи человек собрались на улицах возле площади Таксим, неся фотографии тех, кто был приговорен к тюремному заключению. Толпа была блокирована ОМОНом со щитами. Полиция также применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Офис губернатора Стамбула сообщил, что всего было задержано около 170 человек.
Напомним, ранее один из ближайших соратников Эрдогана заявлял, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО является совершенно ненужным и несвоевременным. Этот шаг станет причиной для продолжения войны в Украине.
Также мы писали, что, по словам Эрдогана, Турция не может отказаться от поставок природного газа из России. Также власти не намерены разрывать связи с российским президентом Владимиром Путиным.
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