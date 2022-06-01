На антиурядовій демонстрації в Туреччині затримано понад 170 осіб

Турецька поліція заарештувала понад 170 протестувальників, які брали участь в антиурядовому мітингу на площі Таксим у Стамбулі на честь дев'ятиріччя масових демонстрацій у парку Гезі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Демонстрації 2013 року стали наймасовішим викликом правлінню тодішнього прем'єр-міністра Тайіпа Ердогана. Пізніше він тоді прирівнював протестувальників до курдських бойовиків і тих, кого звинувачують в організації спроби державного перевороту в 2016 році. Близько тисячі людей зібралися на вулицях біля площі Таксим, несучи фотографії тих, хто був засуджений до тюремного ув'язнення. Натовп був блокований ОМОНом зі щитами. Поліція також застосувала сльозогінний газ для розгону демонстрантів. Офіс губернатора Стамбула повідомив, що всього було затримано близько 170 осіб.