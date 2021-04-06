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Антимонопольный комитет Украины проверит рост цен на такси во время локдауна в Киеве

Новина українською → Киев, Вторник 06 апреля 2021 17:59
Антимонопольный комитет Украины проверит рост цен на такси во время локдауна в Киеве Фото: такси в Киеве (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал проверку резкого роста цен на такси в Киеве в первый день ужесточения лодауна. Перевозчиков заподозрили в злоупотреблении монопольным положением.

Об этом сообщил глава Северного межобластного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий в Facebook.

"Цены на такси в Киеве. В Антимонопольном комитете Украины начата проверка", - написал он.

Хмельницкий напомнил, что власти Киева 31 марта решили ограничить передвижение на общественном транспорте из-за угрожающей ситуации с распространением коронавируса. Для этого были введены спецпропуска.

"И конечно же, этим мгновенно воспользовались киевские службы такси. Они увеличили стоимость заказа такси в Киеве в 2-3 раза в первый день жестких карантинных ограничений", - добавил глава филиала.

По его словам, проверка начата в связи с многочисленными жалобами, которые поступили в адрес АМКУ от граждан. Хмельницкий также отметил, что объектами проверки станут киевские службы такси, а также иностранные компании Uber, Bolt, которые предоставляют услуги по перевозке граждан.

Хмельницкий уточнил, что произошедшее может свидетельствовать о наличии в действиях перевозчиков нарушений, в частности по статьям "злоупотребление монопольным положением" и "антиконкурентные согласованные действия субъектов хозяйствования".

Напомним, из-за ужесточения локдауна в Киеве на улицы города вышли усиленные патрули полиции и Национальной гвардии. Они проверяют наличие специальных пропусков на транспорт, а также патрулируют парки и общественные места.

Отметим, ранее замглавы КГГА Николай Поворозник заявил, что через неделю могут пересмотреть решение о локдауне в Киеве и продлить его после 16 апреля.

Также РБК-Украина писало о резком росте цен на такси в Киеве, поскольку общественным транспортом теперь можно воспользоваться только по специальным пропускам.

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