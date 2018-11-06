Антимонопольный комитет проверит тарифы Western Union и MoneyGram

Фото: Western Union (occrp.org)

Две системы занимают около 75% рынка денежных переводов в Украину

Антимонопольный комитет Украины решил провести исследование рынка переводов из-за границы иностранной валюты без открытия банковского счета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АМКУ.

В частности, АМКУ интересует размер комиссионного вознаграждения за перевод средств. По результатам исследования ожидается подготовка предложений по реализации мероприятий, направленных на развитие конкуренции.

В АМКУ подчеркнули, что в Украине действует шесть международных систем перевода средств. В 2017 году более 75% переводов валюты из-за границы было осуществлено через Western Union и MoneyGram (51,49% и 23,79% всех трансграничных переводов в Украину соответственно), в i полугодии 2018 года - 79% (Western Union 56% и MoneyGram 23%).

Итак АМКУ предлагает физическим лицам, которые осуществляли перевод средств в Украину через международные системы перевода средств, заполнить анкету размещенную на сайте. Украинцам, которые получили средства, также предлагается сообщить о своих замечаниях относительно работы международных систем перевода средств.

Напомним, что по данным НБУ, объем частных переводов в Украину из-за рубежа во втором квартале 2018 года составил 2,819 млрд долларов, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года (2,262 млрд долларов). Больше всего переводов поступило в Украину из Польши - 890 млн долларов. Далее идут Россия (346 млн долларов), США (213 млн долларов) и Чешская Республика (210 млн долларов).

В 2017 году международный оператор денежных переводов Western Union прекратил переводить средства из России в Украину.