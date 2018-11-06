Антимонопольний комітет перевірить тарифи Western Union та MoneyGram

Фото: Western Union (occrp.org)

Дві системи займають близько 75% на ринку грошових переводів в Україну

Антимонопольний комітет України вирішив провести дослідження ринку переказів із-за кордону іноземної валюти без відкриття банківського рахунку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу АМКУ.

Зокрема, АМКУ цікавить розмір комісійної винагороди за переказ коштів. За результатами дослідження очікується підготовка пропозицій щодо здійснення заходів, спрямованих на розвиток конкуренції.

У АМКУ наголосили, що Україні діє шість міжнародних систем переказу коштів. У 2017 році понад 75% переказів валюти із-за кордону було здійснено через Western Union та MoneyGram (51,49% та 23,79% усіх транскордонних переказів в Україну відповідно), у І півріччі 2018 року - 79% (Western Union 56% і MoneyGram 23%).

Отже АМКУ пропонує фізичним особам, які здійснювали переказ коштів в Україну через міжнародні системи переказу коштів, заповнити анкету розміщену на сайті. Українцям, які отримали кошти, також пропонується повідомити про свої зауваження щодо роботи міжнародних систем переказу коштів.

Нагадаємо, що за даними НБУ, обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону в другому кварталі 2018 року склав 2,819 млрд доларів, що на 24% більше, ніж за аналогічний період минулого року (2,262 млрд доларів). Найбільше переказів надійшло в Україну з Польщі - 890 млн доларів. Далі йдуть Росія (346 млн доларів), США (213 млн доларів) і Чеська Республіка (210 млн доларів).

У 2017 році міжнародний оператор грошових переказів Western Union припинив переводити кошти з Росії в Україну.