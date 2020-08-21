Антимонопольний комітет розпочав справу проти ROSHEN

Фото: ROSHEN (roshenstores.com)

Компанії з групи ROSHEN підвищили ціни на патоку для кондитерських фабрик

Антимонопольний комітет України (АМКУ) розпочав справу проти компаній, які входять до складу групи компаній ROSHEN. Справу розпочато за ознаками зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку патоки.

Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

Як зазначаються в повідомленні, найбільшими вітчизняними виробниками патоки крохмальної кукурудзяної (сиропів) є компанії, які входять до складу групи ROSHEN.

"Група ROSHEN протягом 2018 -2019 років мала структурні ознаки монопольного (домінуючого) становища на цьому товарному ринку", - йдеться в повідомленні.

За інформацією АМКУ, група ROSHEN протягом 2018 року встановлювала різні ціни, а також різні умови придбання патоки для певної групи споживачів - кондитерських фабрик.

"У 2019 році, посиливши ринкову владу у зв’язку з забороною імпорту з Російської Федерації патоки (сиропів), група ROSHEN підвищила ціни на патоку власного виробництва для всіх покупців, які були об’єктом цінового аналізу", - зазначається в повідомленні.

За даними АМКУ, дії групи ROSHEN могли нашкодити конкурентам на ринках кондитерських виробів.

Зазначимо, власником групи ROSHEN є п'ятий президент України Петро Порошенко (2014-2019). Український Forbes оцінює статки Порошенка в 1,4 млрд доларів і поміщає його на третє місце в рейтингу найбагатших українців.

Нагадаємо, в Антимонопольному комітеті України обіцяють розібратися, чи немає змови між лабораторіями при утворенні ціни на ПЛР-тести, які виявляють коронавірус.