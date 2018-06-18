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Интервью

Антикоррупционный суд - это прорыв и изменение правил игры, - Порошенко

НовостиПолитика    18.06.2018 - 22:16
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Президент поделился своими размышлениями о ходе судебной реформы

Антикоррупционный суд - это прорыв и изменение правил игры. Об этом президент Украины Петр Порошенко рассказал в статье для Washington Post.

"Страна сделала еще один важный шаг на пути к построению европейского государства, где все равны по закону. Это был не первый шаг в этом путешествии, и он не будет последним", - написал президент.

Он отметил, что его союзниками в развитии совершенно новой архитектуры для борьбы с коррупцией были активное украинское гражданское общество и его волонтерские сети вместе с нашими международными партнерами в Европейском Союзе, Международном валютном фонде и Северной Америке.

"Это было бы колоссальной задачей даже в лучшие времена, но усилия Украины по строительству своего нового будущего блокировались врагами внутри и снаружи на каждом шагу", - сказал Порошенко.

"Действуя в унисон, все эти противники сделали все возможное, чтобы попытаться заблокировать создание Антикоррупционного суда путем внесения альтернативных законопроектов и почти двух тысяч поправок к предложенному мной закону. Все их разрушительные усилия, а также действия России, были напрасными. 317 депутатов ответили сильным посланием, что мы преодолеем препятствия на пути реформ", - заявил президент Украины.

Порошенко считает, что система не будет полностью эффективной, если наши европейские партнеры также не будут играть свою роль в обеспечении высокого уровня проверки потоков капитала из Украины, а также не предоставят убежища для чиновников и олигархов, которые стремятся уклониться от правосудия в украинских судах.

Президент уверен, что антикоррупционный суд - это прорыв и изменение правил игры.

"Да, мы имеем еще много работы впереди, но, приняв этот закон, мы продемонстрировали, что назад пути не будет, будут только наши совместные и слаженные усилия, чтобы стать мирным, безопасным, свободным от коррупции союзником ЕС и НАТО в более сильной и объединенной Европе", - подчеркнул Порошенко.

Transparency требует создать антикоррупционный суд 21 июня В Раде пройдут консультации по правке в закон об антикоррупционном суде
Теги публикации: Порошенко Петр, Судебная реформа, антикоррупционный суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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