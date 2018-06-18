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Антикорупційний суд - це прорив і зміна правил гри, - Порошенко

НовиниПолітика    18.06.2018 - 22:16
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Президент поділився своїми роздумами про хід судової реформи

Антикорупційний суд - це прорив і зміна правил гри. Про це президент України Петро Порошенко розповів у статті для Washington Post.

"Країна зробила ще один важливий крок на шляху до побудови європейської держави, де всі рівні за законом. Це був не перший крок у цій подорожі, і він не буде останнім", - написав президент.

Він зазначив, що його союзниками у розбудові абсолютно нової архітектури для боротьби з корупцією були активне українське громадянське суспільство та його волонтерські мережі разом з нашими міжнародними партнерами в Європейському Союзі, Міжнародному валютному фонді та Північній Америці.

"Це було б колосальним завданням навіть у найкращі часи, але зусилля України з будівництва свого нового майбутнього блокувалися ворогами всередині і зовні на кожному кроці", - сказав Порошенко.

"Діючи в унісон, всі ці противники зробили все можливе, щоб спробувати заблокувати створення Антикорупційного суду шляхом внесення альтернативних законопроектів та майже двох тисяч поправок до запропонованого мною закону. Всі їхні руйнівні зусилля, а також дії Росії, були марними. 317 депутатів відповіли сильним посланням, що ми подолаємо перешкоди на шляху реформ", - заявив президент України.

Порошенко вважає, що  система не буде повністю ефективною, якщо наші європейські партнери також не відіграватимуть свою роль у забезпеченні високого рівня перевірки потоків капіталу з України та не нададуть притулку для чиновників та олігархів, які прагнуть ухилитися від правосуддя в українських судах.

Президент впевнений, що антикорупційний суд - це прорив і зміна правил гри.

"Так, ми маємо ще багато роботи попереду, але, прийнявши цей закон, ми продемонстрували, що назад шляху не буде, будуть лише наші спільні і злагоджені зусилля аби стати мирним, безпечним, вільним від корупції союзником ЄС та НАТО у сильнішій та об’єднаній Європі", - підкреслив Порошенко.

Transparency вимагає створити антикорупційний суд 21 червня У Раді пройдуть консультації щодо правки до закону про антикорупційний суд
Теги публікації: Порошенко Петро, Судова реформа, антикоррупционный суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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