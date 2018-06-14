Антикоррупционный суд должен быть создан уже сейчас, - Мингарелли

По его словам, Украина много сделала для реформирования политической жизни

Антикоррупционный суд должен быть создан уже сейчас. Об этом на форуме сообщил Хьюг Мингарелли, посол Европейского Союза в Украине, председатель Представительства ЕС в Украине, передает корреспондент РБК-Украина.

"Приоритеты на последующие месяцы. Мы считаем, что антикоррупционный суд должен быть создан уже сейчас. Мы также понимаем, что правительство должно предпринять необходимые шаги, чтобы подтвердить свои заявления. Кто-то должен что-то сделать, чтобы НАБУ могло следить за представлением деклараций. Надо устранить электронные декларации для общественных активистов, потому что это просто позорная идея", - заявил посол.

По словам Мингарелли, он может быть полезным Украине.

"Обсуждение процесса реформ - очень актуально. Мы должны понимать, что делали правильно, а что - не правильно. Будет важный момент, когда Гройсман и его команда будут обсуждать то, как можно еще эффективнее работать. Мы сейчас обсуждаем условия предоставления еще одной макроэкономической помощи", - сообщил он.

По его словам, Украина много сделала для реформирования политической жизни.

"Эта страна очень много сделала для реформирования политической жизни и это произошло в сверхсложных условиях. Эта страна сейчас борется за свой авторитет. ВВП еще до сих пор такой, как во время падения Советского союза. Мы сейчас в предвыборном периоде находимся. Популистские угрозы сейчас есть. Популисты дают неправильные решения, которые вовсе нивелируют успехи реформ. Мы можем быть отброшены назад в наших достижениях. А международное сообщество будет очень ответственно относиться к Украине в это время. Также гражданское общество не очень ярко проявляет себя в этот период",- добавил Мингарелли.

Напомним, 13 июня Козьяков сообщил, что конкурс в антикоррупционный суд начнется в ближайшие недели.