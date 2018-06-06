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Антикорупційний комітет рекомендував двох кандидатів на посаду аудитора НАБУ від Ради

НовиниПолітика    06.06.2018 - 17:37
Фото: парламент (РБК-Україна)
Фото: парламент (РБК-Україна)

Рада визначатиметься щодо кандидатів за допомогою рейтингового голосування

Комітет парламенту з питань запобігання корупції рекомендував двох кандидатів на посаду аудитора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) від Верховної ради. Про це РБК-Україна заявив заступник голови комітету, народний депутат Віктор Чумак.

"Загалом було п'ять кандидатів, два з них рекомендовані. Тепер Рада буде голосувати за обрання аудитора НАБУ від ВР. Спочатку буде рейтингове голосування, хто набере більше голосів – прізвище того і винесуть на фінальне голосування", - повідомив Чумак.

Він додав, що рекомендовані на посаду аудитора кандидатури правозахисника, партнера компанії Baker&McKenzie Томаса Файєрстоуна та українського правознавця-міжнародника Володимира Василенка.

Нагадаємо, 24 травня антикорупційний комітет на своєму черговому засіданні не зміг розглянути питання обрання кандидата на посаду аудитора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) від парламенту через відсутність депутатів.

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Теги публікації: Віктор Чумак, НАБУ, аудит  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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