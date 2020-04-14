"Антиколомойский" законопроект рассмотрят на комитете в следующий вторник, - Южанина

Фото: Нина Южанина (eurosolidarity.org)

Южанина уверена, у президента Зеленского отсутствует политическая воля на принятие этого законопроекта

Профильный комитет Верховной рады соберется для рассмотрения поправок к так называемому "антиколомойскому" законопроекту 21 апреля. Об этом сообщила народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Нина Южанина на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

По ее словам, заседание комитета было запланировано на 16 апреля, однако во вторник она получила уведомление, что собрание переносится на следующую неделю - 21 апреля.

"Размышления относительно принятия законопроекта №2571-д. Поддержать голосование этого законопроекта президент Зеленский приехал лично в Раду. "Европейская солидарность" отдала голоса ради финансовой стабильности Украины. А дальше с документом 2571-д начались настоящие "чудеса" и фокусы. От 16 тысяч поправок - к затягиванию процесса рассмотрения в профильном комитете", - написала Южанина.

Южанина уверена, у президента Владимира Зеленского отсутствует политическая воля на принятие этого законопроекта, поэтому принятие законопроекта затягивается.

"Мои заявления об отсутствии политической воли для принятия так называемого "антиколомойского" закона получают все больше ярких подтверждений. Сегодня очередное. Срок подачи поправок для рассмотрения законопроекта во втором чтении закончился 6 апреля 2020 года. Как член профильного комитета ни одного сообщения о том, как продвигается работа по подготовке таблицы, я не имела", – добавляет Южанина.

По ее словам, теперь еще "больше недели Украина будет жить в условиях "туманного" финансового будущего".

"Принятый накануне секвестр бюджета становится заложником политической игры Офиса президента, от которого так зависит председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики", - резюмировала Южанина.

Как писало РБК-Украина, 31 марта депутаты приняли в первом чтении законопроект о банках, который должен исключить возвращение национализированного "Приватбанка" олигарху Игорю Коломойскому.

По состоянию на 7 апреля к законопроекту о банках 2571-д ко второму чтению подали более 16 тысяч правок.

Глава Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что для скорейшего рассмотрения законопроектов с большим количеством поправок ВР надо принять проект закона №1043 по противодействию злоупотреблением правами народных депутатов в ходе законодательной процедуры.