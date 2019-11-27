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Антидопинговое агентство США призвало полностью запретить России участие в Играх в Токио

Новости » Спорт     27.11.2019 - 03:10
Антидопинговое агентство США призвало полностью запретить России участие в Играх в Токио
Иллюстративное фото (sport-express)

Глава агентства призывает WADA действовать более жестко

Во вторник глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тигарт призвал к полному запрету российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио в следующем году. Об этом сообщает RFI.

В своем резком заявлении Тигарт сказал, что предложенные санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые включали в себя разрешение российским спортсменам соревноваться под нейтральным олимпийским флагом, были "неадекватными".

"WADA должно стать более жестким и наложить все ограничения на участие российских спортсменов в Олимпийских играх, которые допускаются правилами", - сказал Тигарт.

По его мнению, только такой решительный ответ может привлечь внимание России, изменить поведение и защитить сегодняшних чистых спортсменов, которые будут соревноваться в Токио, "а также будущие поколения спортсменов в России, которые заслуживают лучшего".

Комментарии Тигарта прозвучали на следующий день после того, как Комитет WADA рекомендовал четырехлетний спортивный запрет для России.

Ожидается, что исполнительный комитет WADA утвердит предложенные санкции на заседании в Париже 9 декабря.

В 2015 году впервые независимая комиссия WADA, расследующая обвинения в российском допинге, заявила, что обнаружила доказательства существования огромной спонсируемой государством системы.

В отчете 2016 года исследователя WADA Ричарда Макларена говорится, что более 1000 российских спортсменов в различных видах спорта воспользовались этой схемой в период с 2011 по 2015 год, в том числе в Сочи.

Напомним, ранее комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить РФ от международных соревнований на четыре спортивных года.

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