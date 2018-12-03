Антибиотики в животноводстве должны жестко контролироваться государством, - ULF Бахматюка

Фото: Укрлендфарминг (пресс-служба)

"Укрлендфарминг" поддерживает ужесточение правил реализации, продажи и использования антибиотиков в животноводстве

Крупнейший в Украине агрохолдинг "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка поддерживает ужесточение в Украине правил реализации, продажи и использования антибиотиков в животноводстве. Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе холдинга.

Так, "Укрлендфарминг" поддерживает стремление властей ужесточить правила продажи и использования антибиотиков в животноводстве, поскольку их бесконтрольное применение несет большой риск для здоровья человека.

"В Украине не мешало бы ввести более жесткий регламент реализации, продажи и использования антибиотиков в животноводстве. И определенные процессы должны быть регламентированы на государственном уровне", - заявил директор по производству "Укрлендфарминга" Василий Лобода в интервью УНИАН.

Лобода считает, что использование антибиотиков в животноводстве несет большой риск для здоровья человека. "Ведь у людей, потребляющих продукцию животноводства с содержанием антибиотиков, вырабатывается резистентность к ним, что влияет на лечение различных заболеваний", - добавил представитель "Укрлендфарминга".

Директор по производству отметил, что "Укрлендфарминг", как социально ответственная компания, тщательно контролирует использование антибиотиков в животноводстве.

В частности, полностью соблюдаются не только государственные нормы, но и очень жесткие внутренние правила.

"Молоко от коров, которых лечат антибиотиками, мы утилизируем. Антибиотики используем для лечения животных, больных бактериальными заболеваниями и имеющих послеродовые осложнения. Весь процесс контролирует ветеринарный врач или фельдшер на каждой ферме, а все операции с применением антибиотиков записывают в специальный журнал", - сказал Лобода.

Столь жесткие правила контроля применения антибиотиков касаются и производимого "Укрлендфармингом" мяса.

Ранее глава Национального агентства ветеринарных препаратов и кормовых добавок Юрий Косенко сказал, что Министерство аграрной политики и продовольствия разрабатывает законопроект, который будет способствовать ответственному применению антибиотиков в животноводстве. Проект закона предусматривает только рецептурное применение антибиотиков.

По мнению Косенко, использование антибиотиков должно быть разрешено лишь в том случае, когда другие варианты лечения исключены, поскольку применение этих препаратов приводит к устойчивости микробов к препаратам как у животных, так и у людей, которые употребляют мясную продукцию, в составе которой есть антибиотики.

Группа Ukrlandfarming ("Укрлендфарминг") является самым мощным в Украине вертикально интегрированным аграрным холдингом, управляющим самым крупным в стране и восьмым в мире банком плодородного чернозема общей площадью 570 тыс. га. Группа представлена в 22 из 24 областей Украины и занимается производством зерновых культур и семян, производством яиц и яичной продукции, сахара, животноводством и производством говядины, трейдингом и дистрибуцией сельскохозяйственной продукции и техники, семян, удобрений и средств защиты растений. Собственником группы является Олег Бахматюк.