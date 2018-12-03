Антибіотики у тваринництві повинні жорстко контролюватися державою, - ULF Бахматюка

Фото: Укрлендфармінг (прес-служба)

"Укрлендфармінг" підтримує жорсткість правил реалізації, продажу та використання антибіотиків у тваринництві

Найбільший в Україні агрохолдинг "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка підтримує посилення в Україні правил реалізації, продажу та використання антибіотиків у тваринництві. Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі холдингу.

Так, "Укрлендфармінг" підтримує прагнення влади посилити правила продажу та використання антибіотиків у тваринництві, оскільки їх безконтрольне застосування несе великий ризик для здоров'я людини.

"В Україні не завадило б запровадити більш жорсткий регламент реалізації, продажу та використання антибіотиків у тваринництві. І певні процеси повинні бути регламентовані на державному рівні", - заявив директор з виробництва "Укрлендфармінга" Василь Лобода в інтерв'ю УНІАН.

Лобода вважає, що використання антибіотиків у тваринництві несе великий ризик для здоров'я людини. "Адже у людей, які споживають продукцію тваринництва з вмістом антибіотиків, виробляється резистентність до них, що впливає на лікування різних захворювань", - додав представник "Укрлендфармінга".

Директор з виробництва зазначив, що "Укрлендфармінг", як соціально відповідальна компанія, ретельно контролює використання антибіотиків у тваринництві.

Зокрема, повністю дотримуються не тільки державні норми, але і дуже жорсткі внутрішні правила.

"Молоко від корів, яких лікують антибіотиками, ми утилізуємо. Антибіотики використовуємо для лікування тварин, хворих бактеріальними захворюваннями і мають післяпологові ускладнення. Весь процес контролює ветеринарний лікар або фельдшер на кожній фермі, а всі операції з застосуванням антибіотиків записують у спеціальний журнал", - сказав Лобода.

Такі жорсткі правила контролю застосування антибіотиків стосуються і виробленого "Укрлендфармінгом" м'яса.

Раніше глава Національного агентства ветеринарних препаратів та кормових добавок Юрій Косенко сказав, що Міністерство аграрної політики та продовольства розробляє законопроект, який буде сприяти відповідальному застосування антибіотиків у тваринництві. Проект закону передбачає лише рецептурні застосування антибіотиків.

На думку Косенка, використання антибіотиків повинно бути дозволено лише в тому разі, коли інші варіанти лікування виключені, оскільки застосування цих препаратів призводить до стійкості мікробів до препаратів як у тварин, так і у людей, які вживають м'ясну продукцію, у складі якої є антибіотики.

Група Ukrlandfarming ("Укрлендфармінг") є найпотужнішим в Україні вертикально інтегрованим аграрним холдингом, керуючим найбільшим в країні і восьмим у світі банком родючого чорнозему загальною площею 570 тис. га. Група представлена в 22 з 24 областей України і займається виробництвом зернових культур і насіння, виробництвом яєць і яєчної продукції, цукру, тваринництвом та виробництвом яловичини, трейдингом і дистрибуцією сільськогосподарської продукції та техніки, насіння, добрив і засобів захисту рослин. Власником групи є Олег Бахматюк.