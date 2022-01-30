Антибиотики в Украине будут продавать только по е-рецепту: когда именно и как их получить

В Украине антибиотики будут продавать в аптеках только при наличии у пациента электронного рецепта. Такое нововведение вступит в силу уже в апреле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Для чего это нужно?

Как поясняют в Министерстве здравоохранения, такое нововведение необходимо для того, чтобы избежать нецелевого использования препаратов. По мнению главы Минздрава Виктора Ляшко, это предотвратит развитие устойчивости к противомикробным препаратам.

Где получить е-рецепт?

Электронный рецепт можно будет получить у любого врача, независимо от наличия декларации с семейным врачом. Однако для получения электронного рецепта необходимо быть зарегистрированным в электронной системе здравоохранения.

Касается и аптек

Подобное условие действует и для аптек и медицинских учреждений - необходимо быть зарегистрированным в электронной системе охраны здоровья всем сотрудникам, которые будут привлечены к назначению и продаже лекарств по е-рецепту.

Как будет работать механизм?

Покупатель можно воспользоваться е-рецептом в аптеке, подключенная к электронной системе здравоохранения, выбрав любой из имеющихся лекарственных средств, который содержит действующее вещество, указанное в рецепте.

Следует подчеркнуть, что в электронном рецепте будет указываться действующее вещество (а не конкретная торговая марка препарата), его лекарственная форма и дозировка.

Использование е-рецептов расширят

Как рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко, после запуска электронного рецепта на антибиотики следующими этапами планируется запуск е-рецептов на наркотические средства, а потом на все рецептурные препараты.