Без антен та оптики. У Росії показали свій перший морський ударний дрон

У РФ представили перший надводний дрон-камікадзе під назвою "Одуванчик", створений компанією KMZ. Виріб за своєю конструкцією має схожість з українськими надводними катерами-БПЛА See Baby та Magura, проте низка ключових відмінностей у російській моделі можуть вказувати, що він має виконувати інші завдання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільне видання " Мілітарний ".

Російський ББКН ("быстроходный безэкипажный катер-носитель") "Одуванчик" був сконструйований на Кінгісеппському машинобудівному заводі KMZ, розташованому в Санкт-Петербурзі. Ця компанія спеціалізується на виробництві катерів для силових структур країни-агресора.

Десяток бортів моделі замовило міністерство оборони РФ для випробувань. Про презентацію цього надводного дрона розповідали російські пропагандистські медіа. Стверджувалося, що морські БПЛА випробуватимуть на війні проти України.

Російський морський дрон-камікадзе "Одуванчик" (фото: KMZ)

Які характеристики

Із заявлених представниками заводу KMZ характеристик моделі випливає, що російський надводний дрон-камікадзе може мати менше бойове навантаження, ніж український "Морський малюк", на борту на корпусі не було помічено антени для зв'язку, також не виявлено оптичних пристроїв стеження та наведення на ціль.

Стверджується, що "Одуванчик" здатен нести бойову частину до 600 кг. Ця вага менша, ніж в українського SeaBaby, який із 850 кг вибухівки вразив Кримський міст у липні. Додамо, що в українського MAGURA V5 дальність становить близько 833 км, а корисне навантаження 320 кг.

Російський виріб може долати відстань 200 км на швидкості до 80 км/год. Наголошується, що це, зокрема, буде достатнім для спроб завдання ударів по Одесі під час запуску дрона з території тимчасово окупованого Криму.

У профільному виданні звертають увагу, що оскільки на "Одуванчик" не були помічені антени, для управління цим ББКН окупанти можуть використовувати інерційну систему з корекцією за сигналами GPS, за аналогією з ударним безпілотником типу "Шахед". При цьому можливе використання дронів-ретрансляторів зв'язку.

Спроби копіювати українські морські дрони

Раніше в Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомляли, що російські загарбники намагаються копіювати українські морські дрони , які становлять загрозу для флоту РФ.

Для цього, пояснював представник ГУР Андрій Юсов, інтервенти збирають уламки надводних БПЛА.

Український флот надводних дронів

Нагадаємо, раніше журналіст The Times побував на секретному об'єкті ГУР - йдеться про секретну базу на Дніпрі, яка приховує новий український флот морських безпілотників. У ЗМІ оприлюднили відео з репортажем.

Командир безпілотного флоту з позивним "13" заявив, що він зробив пробоїни у найсучасніших російських військових кораблях, потопивши дві свої цілі біля Чорноморського в Криму 10 листопада.

Раніше глава СБУ Василь Малюк повідомив, що в Україні виготовили унікальний морський надводний дрон "Морський малюк". Виробництво цих безпілотників є в Україні, але заводи розташовані під землею.

Детальніше про те, якими дронами Сили оборони України атакують російських окупантів у Чорному морі, читайте у матеріалі РБК-Україна.