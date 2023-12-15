Без антенн и оптики. В России показали свой первый морской ударный дрон

В РФ представили первый надводный дрон-камикадзе под названием "Одуванчик", созданный компанией KMZ. Изделие по своей конструкции имеет сходство с украинскими надводными катерами-БПЛА See Baby и Magura, однако ряд ключевых отличий в российской модели могут указывать, что он должен будет выполнять иные задачи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильное издание " Милитарный ".

Российский ББКН (быстроходный безэкипажный катер-носитель) "Одуванчик" был сконструирован на Кингисеппском машиностроительном заводе KMZ, располоденном в Санкт-Петербурге. Эта компания специализируется на производстве катеров для силовых структур страны-агрессора.

Десяток бортов модели заказало министерство обороны РФ для испытаний. О презентации этого надводного дрона рассказывали российские пропагандистские медиа. Утверждалось, что морские БПЛА опробуют на войне против Украины.

Российский морской дрон-камикадзе "Одуванчик" (фото: KMZ)

Какие характеристики

Из заявленных представителями завода KMZ характеристик модели следует, что российский надводный дрон-камикадзе может иметь меньшую боевую нагрузку, чем украинский "Морской малыш", на борту на корпусе не были замечены антенны для связи, также не обнаружены оптические устройства слежения и наведения на цель.

Утверждается, что "Одуванчик" способен нести боевую часть до 600 кг. Этот вес меньше, чем у украинского SeaBaby, который с 850 кг взрывчатки поразил Крымский мост в июле. Добавим, что у украинского MAGURA V5 дальность составляет около 833 км, а полезная нагрузка 320 кг.

Российское изделие может преодолевать расстояние в 200 км на скорости до 80 км/ч. Отмечается, что это, в частности, будет достаточным для попыток нанесения ударов по Одессе при запуске дрона с территории временно оккупированного Крыма.

В профильном издании обращают внимание, что поскольку на "Одуванчике" не были замечены антенны, для управления этим ББКН оккупанты могут использовать инерционную систему с коррекцией по сигналам GPS, по аналогии с ударным беспилотником типа "Шахед". При этом возможно и использование дронов-ретрансляторов связи.

Попытки копировать украинские морские дроны

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщали, что российские захватчики пытаются копировать украинские морские дроны, представляющие угрозу для флота РФ.

Для этого, объяснял представитель ГУР Андрей Юсов, интервенты собирают обломки надводных БПЛА

Украинский флот надводных дронов

Напомним, ранее журналист The Times побывал на секретном объекте ГУР - речь идет о секретной базе на Днепре, скрывающей новый украинский флот морских беспилотников. В СМИ обнародовали видео с репортажем.

Командир беспилотного флота с позывным "13" заявил, что он сделал пробоины в самых современных российских военных кораблях, потопив две свои последние цели возле Черноморского в Крыму 10 ноября.

Ранее глава СБУ Василий Малюк сообщил, что в Украине изготовили уникальный морской надводный дрон "Морской малюк". Производство этих беспилотников находится в Украине, но заводы расположены под землей.

Детальнее о том, какими дронами Силы обороны Украины атакуют российских оккупантов в Черном море, читайте в материале РБК-Украина.