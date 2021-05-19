UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

От Антарктиды откололся самый большой в мире айсберг. Он в пять раз больше Киева

Автор: РБК-Украина

От Антарктиды откололся айсберг площадью около 4 320 квадратных километров. На сегодня это самый большой айсберг в мире.

Об этом говорится в сообщении на сайте Европейского космического агентства.

Сообщается, что он откололся от западной стороны шельфового ледника Ронне в море Уэдделла. Айсберг получил название А-76. Согласно спутниковым снимкам, он имеет длину около 170 км и ширину 25 км.

Огромные размеры айсберга делают его самым большим в мире, которым ранее считался айсберг A-23A площадью около 3 880 квадратных километров. Он также находится в море Уэдделла. Нынешний рекордсмен по площади в пять раз больше, чем Киев.

Традиционно айсберги получают названия в соответствии с антарктическим квадрантом, в котором они были первоначально замечены, и им присваивают порядковый номер. Затем, если айсберг треснет, в название добавляется еще одна буква.

Напомним, ранее сообщалось, что один из крупнейших в мире айсбергов A68 почти полностью растаял. В 2017 году он откололся от Антарктиды, его площадь составляла почти 6 000 квадратных километров. Сейчас его площадь сократилась до примерно 20,5 кв. км, то есть почти в 300 раз.

В начале марта откололся айсберг под названием A-74 размером с Нью-Йорк.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Антарктидаайсберг