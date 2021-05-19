От Антарктиды откололся самый большой в мире айсберг. Он в пять раз больше Киева

Сообщается, что он откололся от западной стороны шельфового ледника Ронне в море Уэдделла. Айсберг получил название А-76. Согласно спутниковым снимкам, он имеет длину около 170 км и ширину 25 км.

Огромные размеры айсберга делают его самым большим в мире, которым ранее считался айсберг A-23A площадью около 3 880 квадратных километров. Он также находится в море Уэдделла. Нынешний рекордсмен по площади в пять раз больше, чем Киев.

Традиционно айсберги получают названия в соответствии с антарктическим квадрантом, в котором они были первоначально замечены, и им присваивают порядковый номер. Затем, если айсберг треснет, в название добавляется еще одна буква.