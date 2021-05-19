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Від Антарктиди відколовся найбільший у світі айсберг. Він у п'ять разів більший за Київ

Автор: РБК-Україна

Від Антарктиди відколовся айсберг площею близько 4 320 квадратних кілометрів. На сьогодні це найбільший айсберг у світі.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Європейського космічного агентства.

Повідомляється, що він відколовся від західної сторони шельфового льодовика Ронне в морі Ведделла. Айсберг отримав назву А-76. Згідно з супутниковими знімками, він має довжину близько 170 км і ширину 25 км.

Величезні розміри айсберга роблять його найбільшим у світі, яким раніше вважався айсберг A-23А площею близько 3 880 квадратних кілометрів. Він також знаходиться в морі Ведделла. Нинішній рекордсмен за площею в п'ять разів більше за Київ.

Традиційно айсберги отримують назви відповідно до антарктичного квадранта, в якому вони були спочатку помічені, і їм присвоюють порядковий номер. Потім, якщо айсберг трісне, до назви додається ще одна буква.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що один з найбільших у світі айсбергів A68 майже повністю розтанув. У 2017 році він відколовся від Антарктиди, його площа становила майже 6 000 квадратних кілометрів. Зараз його площа скоротилася до приблизно 20,5 кв.км, тобто майже в 300 разів.

На початку березня відколовся айсберг під назвою A-74 розміром з Нью-Йорк.

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