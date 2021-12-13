В Антарктиде рекордные снегопады. Пингвинов засыпало прямо в гнездах: фото

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный антарктический научный центр в Facebook .

"Сейчас у нашей станции рекордная высота снежного покрова за всю нынешнюю зимовку - 262 см! С первого декабря, то есть когда в Антарктиде началось лето, снег почти постоянно, и по прогнозам наших метеорологов высота покрова может еще увеличиться", - говорится в сообщении.

Снег полностью засыпал гнезда пингвинов, которые расположены в низинах. На опубликованных фото можно увидеть, что из гнезд выглядывают лишь головы птиц.

Фото: Антарктиду засыпало снегом (facebook.com/AntarcticCenter)

"Однако волноваться за засыпанных не стоит, они ведь к этому приспособлены. Эти животные могут сами "откопать" гнезда, делая телом "трубы" в снегу. Кроме того, они очень прыткие. В частности, чтобы передвигаться по глубокому снегу, не идут, а ложатся и скользят брюхом, развивая скорость до 6 км/ч!", - написали на странице станции.