В Антарктиде новый температурный рекорд. ООН подтвердила
В Антарктиде зафиксировали температурный рекорд. В Организации Объединенных Наций его подтвердили.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на отчет Всемирной метеорологической организации ООН.
На станции Эсперанса 6 февраля 2020 года зафиксировали 18,3 градуса по Цельсию.
До этого был установлен рекорд - 17,5 градуса по Цельсию. Он был зафиксирован в 2015 году.
Отметим, что ООН признавали не все температурные рекорды, о которых ранее сообщали. Например, ранее сообщили, что было установлено 20,75 градусов по Цельсию 9 февраля на бразильской станции на острове Сеймур.
Однако, в ООН сообщили, что импровизированная радиационная защита привела к ошибке теплового изменения для температурного датчика.
Напомним, от Антарктиды откололся крупнейший в мире айсберг. Он в пять раз больше Киева.
Ранее сообщалось, что один из крупнейших в мире айсбергов A68 почти полностью растаял.