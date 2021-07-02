В Антарктиді новий температурний рекорд. ООН підтвердила
В Антарктиді зафіксували температурний рекорд. В Організації Об'єднаних Націй його підтвердили.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на звіт Всесвітньої метеорологічної організації ООН.
На станції Есперанса 6 лютого 2020 року зафіксували 18,3 градуса за Цельсієм.
До цього було встановлено рекорд - 17,5 за Цельсієм. Його було зафіксовано у 2015 році.
Зазначимо, що ООН визнавали не всі температурні рекорди, про які раніше повідомляли. Наприклад, раніше повідомили, що було встановлено 20,75 градусів за Цельсієм 9 лютого на бразильській станції на острові Сеймур.
Однак, в ООН повідомили, що імпровізований радіаційний захист призвів до помилки теплової зміни для температурного датчика.
Нагадаємо, від Антарктиди відколовся найбільший у світі айсберг. Він у п'ять разів більший за Київ.
Раніше повідомлялося, що один з найбільших у світі айсбергів A68 майже повністю розтанув.