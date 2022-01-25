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В Анталии впервые почти за 30 лет выпал снег

Автор: Ольга Белей

В курортном городе Анталия в Турции впервые за последние 29 лет выпал снег. По прогнозам синоптиков, вскоре высота снежного покрова в отдельных районах достигнет 20 см.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СNN Türk.

"Снег, уровень которого достиг 2-6 см, наблюдаются в прибрежных частях города и на западе. Ожидается, что на востоке (в районе населенных пунктов Ибрады, Аксеки и Гюндогмуш), на возвышенностях в районах Манавгат, Серик, Алания и Газипаша высота снежного покрова превысит 20 см", - пишет издание.

По прогнозу синоптиков, снегопад прекратится только утром 26 января.

Местные жители утверждают, что в последний раз снег в Анталии видели 7 января 1993 года. Тогда высота снежного покрова достигла 5 см.

Напомним, в Турции непогода не прекращается уже несколько дней, местами снега выпало уже до 85 сантиметров. Такое ухудшение погоды парализовало работу аэропорта в столичном Стамбуле, сейчас все рейсы там временно приостановлены.

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Снегопад