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В Анталии в результате лесного пожара пострадали более 50 человек

Автор: РБК-Украина

В Анталии в результате лесного пожара пострадали по меньше мере 53 человека. Все пострадавшие обратились за медицинской помощью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV.

47 пострадавших находятся на кислородной терапии. После нее они будут выписаны из медучреждений.

Также у одного гражданина 30% ожога тела, а у другого сломана нога.

Также при тушении возгорания одна пожарная машина перевернулась, водитель получил тяжелые ранения.

Напомним, сегодня в турецком городе Манавгат района Анталии вспыхнул лесной пожар. Жителей трех микрорайонов эвакуировали.

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