В Анталии в результате лесного пожара пострадали более 50 человек

47 пострадавших находятся на кислородной терапии. После нее они будут выписаны из медучреждений.

Также у одного гражданина 30% ожога тела, а у другого сломана нога.

Также при тушении возгорания одна пожарная машина перевернулась, водитель получил тяжелые ранения.