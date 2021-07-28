В Анталії в результаті лісової пожежі постраждали понад 50 осіб

47 постраждалих перебувають на кисневій терапії. Після неї вони будуть виписані з медустанов.

Також у одного громадянина 30% опіку тіла, а в іншого зламана нога.

Також при гасінні загоряння одна пожежна машина перекинулася, водій отримав важкі поранення.