В Анталії в результаті лісової пожежі постраждали понад 50 осіб

В Анталії в результаті лісової пожежі постраждали щонайменше 53 людини. Всі постраждалі звернулися за медичною допомогою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV.
47 постраждалих перебувають на кисневій терапії. Після неї вони будуть виписані з медустанов.
Також у одного громадянина 30% опіку тіла, а в іншого зламана нога.
Також при гасінні загоряння одна пожежна машина перекинулася, водій отримав важкі поранення.
Нагадаємо, сьогодні у турецькому місті Манавгат району Анталії спалахнула лісова пожежа. Жителів трьох мікрорайонів евакуювали.