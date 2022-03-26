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Anonymous выложили в сеть базу Центробанка России и записали обращение к Путину

Фото: Anonymous слили в сеть базу Центробанка РФ (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

Группа хакеров Anonymous выложила в открытый доступ десятки тысяч файлов из базы Центрального банка России, которую взломали два дня назад.

Об этом 26 марта сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Anonymous в Twitter.

""Люди не должны бояться своего правительства, правительства должны бояться своего народа" Утечку ЦБ РФ (28 ГБ) опубликовал Anonymous", - говорится в сообщении.

Хакеры отметили, что распространили взломанные документы "по разным точкам в Интернете", и пообещали делиться ими по прочим ссылкам, если доступ к информации по этим линкам будет ограничен.

В посте даются ссылки на файлы из базы в двух частях: первой и второй.

Также Anonymous записали обращение к руководителю Кремля Владимиру Путину, и заявили: "Мы в твоем дворце, мы там, где ты ешь, мы за твоим столом, мы там, где ты спишь".

"Сейчас мы публикуем тысячи документов Центробанка Российской Федерации, разные транзакции, указы, доклады. Люди узнают, какая на самом деле экономика России. Декларации, корреспонденция, торговые соглашения, подписанные с другими странами, секреты твоих олигархов. Твои конфиденциальные видео и приложения, которые ты используешь", - говорится в ролике.

Напомним, перед этим Anonymous загрузили в открытый доступ базу Роскомнадзора - более 360 тысяч файлов были обнародованы в публичном доступе.

Также сообщалось, что перед этим Anonymous взломали сайт Росатома.

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Центробанк РФAnonymous