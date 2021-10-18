Анонс нового жилого комплекса Gravity Park от "Креатор-Буд"
Gravity Park — будущий жилой комплекс в Святошинском районе, рядом со станцией метро "Житомирская".
Подробности о жилом комплексе ждите в следующих новостях.
Компания "Креатор-строй" основана в 2006 году и является вертикально интегрированным холдингом полного цикла. За годы успешной работы на рынке недвижимости Украины "Креатор-Буд" зарекомендовал себя надежным партнером и застройщиком, который всегда выполняет обязательства.
Предприятие "Креатор-Буд" сфокусировано на строительстве жилой и коммерческой недвижимости в портфеле компании более 50-ти реализованных проектов. Филиалы компании работают в Киеве, Львове и Тернополе. Высокая квалификация специалистов позволяет проектировать и строить объекты любого уровня сложности.
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