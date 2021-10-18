Анонс нового житлового комплексу Gravity Park від "Креатор-Буд"

Gravity Park — майбутній житловий комплекс у Святошинському районі, поруч зі станцією метро "Житомирська".

Подробиці про житловий комплекс чекайте у наступних новинах.

Компанія "Креатор-Буд" заснована у 2006 році і є вертикально інтегрованим холдингом повного циклу. За роки успішної роботи на ринку нерухомості України "Креатор-Буд" зарекомендував себе надійним партнером і забудовником, який завжди виконує зобов'язання.

Підприємство "Креатор-Буд" сфокусовано на будівництві житлової та комерційної нерухомості, в портфелі компанії більше 50-ти реалізованих проектів. Філії компанії працюють у Києві, Львові та Тернополі. Висока кваліфікація фахівців дозволяє проектувати і будувати об'єкти будь-якого рівня складності.

Старти продажів, актуальні акції, новини будівництва та переваги житлових комплексів ви можете дізнатися з каналу в Telegram – за посиланням.

Скористайтеся ботом-помічником у Telegram від "Креатор-Буд", який може зв’язати вас з відділом продажів у декілька кліків. Також ви можете отримати інформацію про актуальні ціни, акції та новини з будівництва – за посиланням.