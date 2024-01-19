Аномально тепло, але не всюди. Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

"Найтепліше буде на півдні, +7...+12 градусів, тепла погода - у східних областях та у центральній частині України, вдень +2..+7 градусів", - розповіла вона.

Крім того, у північних та західних областях буде значно холодніше - від -2...+2 та до 0 градусів відповідно.

За словами синоптика, в залежності від температури повітря будуть відрізнятися і опади:

дощитиме на півдні та сході;

мокрий сніг на заході та півночі;

центр поділиться - мокрий сніг на Вінниччині, Полтавщині, у Кропивницькому з районами; дощ - на Полтавщині та в Дніпрі з районами;

через посилення антициклону Corvinі опади вдень малоймовірні на Волині, Рівненщині, Житомирщині, Київщині.

Вітер сильний втримається лише в східних областях, на решті території буде помірним.

Важливе попередження

В Карпатах та на Закарпатті можливі сильні опади, тому є загроза сходження лавин. Туристам краще в гори не висуватись.

Погода в Києві

У Києві вранці та ввечері - чи дощ, чи мокрий сніг, вдень - переважно хмарно.

"Температура повітря -1...+1 градусів. Вітер північно-західний, рвучкий, але не штормовий", - додала Діденко.

Погода в лютому 2024 в Україні

У лютому 2024 в Україні, як і в грудні 2023 року, переважатиме температура вище нуля. Але дані світових прогностичних центрів свідчать, що погода у лютому може бути дуже нестійкою через циклони.