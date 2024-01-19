Аномально тепло, но не всюду. Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

"Теплее всего будет на юге, +7...+12 градусов, теплая погода - в восточных областях и в центральной части Украины, днем +2..+7 градусов", - рассказала она.

Кроме того, в северных и западных областях будет значительно холоднее - от -2...+2 и до 0 градусов соответственно.

По словам синоптика, в зависимости от температуры воздуха будут отличаться и осадки:

будет дождь на юге и востоке;

мокрый снег на западе и севере;

центр поделится - мокрый снег в Винницкой, Полтавской области, в Кропивницком с районами; дождь – на Полтавщине и в Днепре с районами;

из-за усиления антициклона Corvinе осадки днем маловероятны на Волыни, Ровенщине, Житомирщине, Киевщине.

Ветер сильный удержится только в восточных областях, на остальной территории будет умеренным.

Важное предупреждение

В Карпатах и на Закарпатье возможны сильные осадки, поэтому есть угроза схода лавин. Туристам лучше в горы не выдвигаться.

Погода в Киеве

В Киеве утром и вечером - дождь или мокрый снег, днем - преимущественно облачно.

"Температура воздуха -1...+1 градусов. Ветер северо-западный, порывистый, но не штормовой", - добавила Диденко.

Погода в феврале 2024 в Украине

В феврале 2024 в Украине, как и в декабре 2023, будет преобладать температура выше нуля. Но данные мировых прогностических центров свидетельствуют, что погода в феврале может быть очень неустойчивой из-за циклонов.