"Аномальне явище". Біля Маріуполя спостерігається незвичайна активність окупантів

У районі Маріуполя спостерігається незвична активність окупантів. Ворог перекидає ближче до фронту фури з паливом, посилено готує штурмовиків, над портом активно літає авіація.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
Перекидання палива
За даними Андрющенка, тільки за добу ворог перекинув колони паливозаправників на Вугледарський напрямок.
"Посилене забезпечення паливозаправниками в напрямку Нікольського (поперденьо) Вугледарський напрямок. Понад 20 заправників, зокрема 12 однією колоною - аномальне явище", - констатував він.
Авіація
Крім того, за даними радника мера, спостерігається посилений рух гвинтокрилів з напряму Нікольське в напрямок судоремонтного заводу, біля Маріупольського порту.
"Переміщення через центр в напрямок Бердянська установки ТОС-М1 через центр міста", - додав Андрющенко.
Поповнення резервів та підготовка штурмовиків
До того ж окупанти посиленно займаються поповненням живою силою таборів на узбережжі Азовського моря.
"Що ріже око - нові штурмові підрозділи молодих окупантів (від 25 до 35 років візуально максимум). Послинене тренування на полігоні біля Бабах-Тарами", - додав представник мерії.
Репресії в окупації
Водночас на цьому фоні відбувається стрімке посилення та одночасне посилення репресій по всіх селищах від Бердянська до Маріуполя "методом поступових перевірок".
"З обшуками будинків, допитами та тимчасовим вилученням автівок з українською реєстрацією",- додав Андрющенко.
Нагадаємо, буквально вчора росіяни активізували перекидання військового забезпечення та живої сили через Маріуполь та Маріупольский район. Це перекидання переважно відбувається в напрямку Бердянська. Зокрема, зафіксовано щонайменш дві колони по 10 вантажівок з БК через Маріуполь - Мангуш.
Раніше партизани фіксували явні проблеми з паливом у окупантів. Зокрема, на Авдіївку та Запорізький напрямок його їм доводиться перекидати з віддалених регіонів РФ. Крім того, окупанти продовжують будувати військові бази у Маріуполі та облаштовують оперативно-технічні склади у Маріуполі та районі.
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