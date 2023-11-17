"Аномальне явище". Біля Маріуполя спостерігається незвичайна активність окупантів

Перекидання палива

За даними Андрющенка, тільки за добу ворог перекинув колони паливозаправників на Вугледарський напрямок.

"Посилене забезпечення паливозаправниками в напрямку Нікольського (поперденьо) Вугледарський напрямок. Понад 20 заправників, зокрема 12 однією колоною - аномальне явище", - констатував він.

Авіація

Крім того, за даними радника мера, спостерігається посилений рух гвинтокрилів з напряму Нікольське в напрямок судоремонтного заводу, біля Маріупольського порту.

"Переміщення через центр в напрямок Бердянська установки ТОС-М1 через центр міста", - додав Андрющенко.

Поповнення резервів та підготовка штурмовиків

До того ж окупанти посиленно займаються поповненням живою силою таборів на узбережжі Азовського моря.

"Що ріже око - нові штурмові підрозділи молодих окупантів (від 25 до 35 років візуально максимум). Послинене тренування на полігоні біля Бабах-Тарами", - додав представник мерії.

Репресії в окупації

Водночас на цьому фоні відбувається стрімке посилення та одночасне посилення репресій по всіх селищах від Бердянська до Маріуполя "методом поступових перевірок".

"З обшуками будинків, допитами та тимчасовим вилученням автівок з українською реєстрацією",- додав Андрющенко.

Ситуація в Маріуполі

Нагадаємо, буквально вчора росіяни активізували перекидання військового забезпечення та живої сили через Маріуполь та Маріупольский район. Це перекидання переважно відбувається в напрямку Бердянська. Зокрема, зафіксовано щонайменш дві колони по 10 вантажівок з БК через Маріуполь - Мангуш.

Раніше партизани фіксували явні проблеми з паливом у окупантів. Зокрема, на Авдіївку та Запорізький напрямок його їм доводиться перекидати з віддалених регіонів РФ. Крім того, окупанти продовжують будувати військові бази у Маріуполі та облаштовують оперативно-технічні склади у Маріуполі та районі.