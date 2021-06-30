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Аномальная жара в США может вызвать пожары, которые превзойдут прошлогодние, - Байден

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Вашингтон, Среда 30 июня 2021 20:11
Аномальная жара в США может вызвать пожары, которые превзойдут прошлогодние, - Байден Фото: Джо Байден, президент США (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Нынешняя аномальная жара в США может вызвать небывалые пожары, которые по своей силе могут превзойти прошлогодние. Администрация Белого дома анонсировала экстренные меры по борьбе с ними, включая внедрение новых технологий и повышение зарплаты пожарным.

Об этом в ходе встречи с губернаторами западных штатов заявил президент США Джо Байден.

Американский лидер отметил, что борьба с лесными пожарами "больше не является сезонной работой" из-за климатического кризиса, который привел к продолжительной и опасной жаре, вызывающей возгорание лесных массивов.

По его словам, в западных штатах уже бушуют 36 крупных неконтролируемых пожаров, и анонсировал экстренные меры для борьбы с природной стихией. Среди них он выделил:

повышение зарплаты пожарным с 13 до 15 долларов в час;

использование новых технологий с огнем, в том числе отслеживание очагов возгорания со спутников;

выделение миллиардных инвестиций в повышение устойчивости инфраструктуры к рекордной жаре и точечные гранты регионам в зоне риска.

В ходе встречи Байден признался, что его шокировала зарплата американских пожарных, которая составляет всего 13 долларов в час. "Это не допустимо", - сказал он.

Напомним, из-за экстремальной жары в американском штате Калифорния объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Отметим, в прошлом году жара в Калифорнии привела к масштабным лесным пожарам.

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