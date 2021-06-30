Аномальная жара в Канаде: погибли 25 человек

В Канаде зафиксировали самую высокую температуру в истории. Температура в Литтоне, Британская Колумбия, выросла до 46,6 градуса. Умерли 25 человек по "неизвестным причинам".

До этой недели температура в Канаде никогда не превышала 45 градусов.

Жительница села Литтон рассказала, что выйти на улицу было "почти невозможно".

"Мы стараемся как можно больше оставаться в помещении. Я имею в виду, мы привыкли к жаре, и это сухая жара, но 30 градусов значительно отличается от 47", - сказала она.

В соседнем городе Бернаби полиция заявила, что реагировала на 25 случаев "внезапной смерти", добавив, что многие из них были пожилыми людьми.

"Считается, что жара является фактором, способствующим большинству смертей", - говорится в сообщении агентства.

В воскресенье фельдшеры Британской Колумбии ответили на 107 вызовов теплового истощения и 32 вызовы теплового удара.