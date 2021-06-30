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Аномальная жара в Канаде: погибли 25 человек

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Канада, Среда 30 июня 2021 01:13
Аномальная жара в Канаде: погибли 25 человек Фото: в больницы обратились 107 вызовов теплового истощения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Даша Харченко

В Канаде зафиксировали самую высокую температуру в истории. Температура в Литтоне, Британская Колумбия, выросла до 46,6 градуса. Умерли 25 человек по "неизвестным причинам".

Об этом сообщает ВВС.

До этой недели температура в Канаде никогда не превышала 45 градусов.

Жительница села Литтон рассказала, что выйти на улицу было "почти невозможно".

"Мы стараемся как можно больше оставаться в помещении. Я имею в виду, мы привыкли к жаре, и это сухая жара, но 30 градусов значительно отличается от 47", - сказала она.

В соседнем городе Бернаби полиция заявила, что реагировала на 25 случаев "внезапной смерти", добавив, что многие из них были пожилыми людьми.

"Считается, что жара является фактором, способствующим большинству смертей", - говорится в сообщении агентства.

В воскресенье фельдшеры Британской Колумбии ответили на 107 вызовов теплового истощения и 32 вызовы теплового удара.

Напомним, в Киеве 24 июня зафиксировали новый годовой рекорд. Среднесуточная температура воздуха составляла 28,1 градусов. В столице максимальная температура воздуха после полудня поднялась до 35,5 градусов

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