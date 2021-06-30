ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Аномальна спека в Канаді: загинули 25 людей

Новость на русском →
Канада, Середа 30 червня 2021 01:13
Аномальна спека в Канаді: загинули 25 людей Фото: в лікарні звернулись 107 викликів теплового виснаження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Даша Харченко

В Канаді зафіксували найвищу температуру в історії. Температура в Літтоні, Британська Колумбія, зросла до 46,6 градуса. Померли 25 людей з "невідомих причин".

Про це повідомляє ВВС.

До цього тижня температура в Канаді ніколи не перевищувала 45 градусів.

Мешканка села Літтон розповіла, щоо вийти на вулицю було "майже неможливо".

"Ми намагаємось якомога більше залишатися в приміщенні. Я маю на увазі, ми звикли до спеки, і це суха спека, але 30 градусів значно відрізняється від 47", - сказала вона.

У сусідньому місті Бернабі поліція заявила, що реагувала на 25 випадків "раптової смерті", додавши, що багато з них були літніми людьми.

"Вважається, що спека є фактором, що сприяє більшості смертей", - йдеться у повідомленні агентства.

У неділю фельдшери Британської Колумбії відповіли на 107 викликів теплового виснаження та 32 виклики теплового удару.

Нагадаємо, у Києві 24 червня зафіксували новий річний рекорд. Середньодобова температура повітря становила 28,1 градусів. У столиці максимальна температура повітря після полудня піднялася до 35,5 градусів

Читайте РБК-Україна в Google News
Канада жара Погода
NEWS
Україна - Швеція: онлайн матчу 1/8 фіналу Євро-2020
Україна - Швеція: онлайн матчу 1/8 фіналу Євро-2020
DAILY
Австрійський емігрант. Чому ввели санкції проти Фірташа і що відбувається з його бізнесом
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Австрійський емігрант. Чому ввели санкції проти Фірташа і що відбувається з його бізнесом