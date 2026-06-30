Аномальна спека створила небезпечний "трамплін" на міжнародній трасі

Аномальна спека руйнує дороги на Житомирщині. Водіїв попередили про небезпечний "трамплін" на трасі Київ-Ковель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській області у Facebook .

Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській області (facebook.com/ztServ)

Крім того, через спеку в Україні продовжують діяти обмеження на рух великовагового транспорту, щоб зберегти дорожнє покриття.

У південних і західних областях повітря прогріватиметься до +36...+38 градусів.

За прогнозами синоптиків, найвищі температури очікуються 1 та 2 липня.

Усі виявлені деформації підрядні організації усувають у найкоротші терміни. Водночас дорожники наголошують, що небезпека зберігатиметься, доки триватиме хвиля спеки.

У відомстві повідомили, що стан покриття постійно контролюють.

Як пояснили у Службі, через екстремально високі показники термометрів не витримує дорожнє покриття. Бетонні плити на дорозі деформуються, зсуваються та різко піднімаються вгору через теплове розширення, що створює небезпеку для водіїв.

"Будьте обережні на "Варшавці", - звернулися до водіїв.

У Службі відновлення попередили водіїв про небезпечну ситуацію на автодорозі М-07 Київ - Ковель - Ягодин, яку також називають "Варшавкою".

Траса Київ-Ковель

Міжнародна автомобільна дорога М-07 (Київ - Ковель - Ягодин), є однією з ключових транспортних артерій України, що з'єднує столицю з західним кордоном і веде до пункту пропуску з Польщею в Ягодині.

Траса проходить через Київську, Житомирську, Рівненську та Волинську області і входить до європейської мережі автошляхів як частина маршруту E373.

Дорога має важливе значення для міжнародних вантажних перевезень та транзиту до країн ЄС, а також активно використовується для пасажирського й туристичного сполучення.

Нагадаємо, вчора у Києві тимчасово обмежили рух великогабаритного вантажного транспорту.

Заборона діє для вантажівок із певними параметрами, щоб захистити дорожнє покриття від руйнування під час високих температур.

Також синоптики попередили про пік спеки та назвали області, в яких буде найгарячіше в останній день червня.