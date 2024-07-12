Аномальна спека: у Києві зафіксовані одразу три температурні рекорди

За даними кліматологів, мінімальна температура повітря у столиці виявилась найтеплішою для цього дня, адже температура не опустилася нижче 21,7 градусів тепла. Попереднє рекордне значення 1938 року перевищено на 0,3 градусів.

Максимальна температура повітря досягла 34,2 градусів, що на 0,5 градусів вище попереднього рекордного показника 1885 року.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 28,1 градусів, що перевищило попередній рекордний показник 1922 року на 0,5 градусів, а кліматичну норму – на 7,2 градусів.

Спека в Україні

Нагадаємо, унікальність цьогорічної спеки в Україні в тому, що вона прийшла в середині липня. Раніше максимальні температури спостерігалися на початку серпня.

У Миколаєві температура 10 липня піднялася до 40,5 градусів тепла, що є абсолютним рекордом для цього міста.

Причиною спеки є тепле повітря з Африки, яке надходить в Україну через Балкани. За прогнозом Укргідрометцентру, спекотна погода в Україні протримається щонайменше до 17 липня