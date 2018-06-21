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В аннексированной Евпатории горел пансионат, есть пострадавшие

НовостиПроисшествия    21.06.2018 - 17:58
Фото: пожар в пансионате в Евпатории (82.mchs.gov.ru)
Фото: пожар в пансионате в Евпатории (82.mchs.gov.ru)

В результате пожара в Евпатории к медикам обратились 5 человек

В аннексированном Крыму в г. Евпатория горел пансионат "Арсенал", в результате чего к медикам обратились 5 человек. Об этом сообщается на сайте "управления МЧС России по Крыму".

Как сообщается, пожар начался в по ул. Симферопольская, 94 на территории пансиона "Арсенал" в 14:06, где загорелась кровля здания, пожар сопровождалась сильным задымлением. Спасатели эвакуировали из здания 30 человек и в 15:20 пожар был полностью ликвидирован на площади 280 кв. м. 

 

Фото: пожар в пансионате в Евпатории (82.mchs.gov.ru)

"5 человек обратились за медицинской помощью, трое из них доставлены в Евпаторийскую городскую больницу, среди них 1 ребенок", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера в Броварах (Киевская область) горел пятиэтажный дом.

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Теги публикации: Евпатория, Крым, пожар  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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