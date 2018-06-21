В аннексированной Евпатории горел пансионат, есть пострадавшие

В результате пожара в Евпатории к медикам обратились 5 человек

В аннексированном Крыму в г. Евпатория горел пансионат "Арсенал", в результате чего к медикам обратились 5 человек. Об этом сообщается на сайте "управления МЧС России по Крыму".

Как сообщается, пожар начался в по ул. Симферопольская, 94 на территории пансиона "Арсенал" в 14:06, где загорелась кровля здания, пожар сопровождалась сильным задымлением. Спасатели эвакуировали из здания 30 человек и в 15:20 пожар был полностью ликвидирован на площади 280 кв. м.

Фото: пожар в пансионате в Евпатории (82.mchs.gov.ru)

"5 человек обратились за медицинской помощью, трое из них доставлены в Евпаторийскую городскую больницу, среди них 1 ребенок", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера в Броварах (Киевская область) горел пятиэтажный дом.