У анексованій Євпаторії горів пансіонат, є постраждалі

В результаті пожежі в Євпаторії до медиків звернулися 5 осіб

У анексованому Криму у м. Євпаторія горів пансіонат "Арсенал", в результаті чого до медиків звернулися 5 осіб. Про це повідомляється на сайті "управління МНС Росії по Криму".

Як повідомляється, пожежа почалася в по вул. Сімферопольська, 94 на території пансіону "Арсенал" у 14:06, де загорілася покрівля будівлі, пожежа супроводжуєвалася сильним задимленням. Рятувальники евакуювали з будівлі 30 осіб і о 15:20 пожежа була повністю ліквідована на площі 280 кв. м.

Фото: пожежа в пансіонаті в Євпаторії (82.mchs.gov.ru)

"5 осіб звернулися за медичною допомогою, троє з них доставлені в Євпаторійську міську лікарню, серед них 1 дитина", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора в Броварах (Київська область) горів п'ятиповерховий будинок.