Социальные страницы
Курси валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.29
Межбанк BID 26.25
НБУ 2630.54
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.45
Межбанк BID 30.41
НБУ 3035.11
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.12
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.29
Межбанк BID 26.25
НБУ 2630.54
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.45
Межбанк BID 30.41
НБУ 3035.11
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.12
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У анексованій Євпаторії горів пансіонат, є постраждалі

НовиниНадзвичайні події    21.06.2018 - 17:58
Фото: пожежа в пансіонаті в Євпаторії (82.mchs.gov.ru)
Фото: пожежа в пансіонаті в Євпаторії (82.mchs.gov.ru)

В результаті пожежі в Євпаторії до медиків звернулися 5 осіб

У анексованому Криму у м. Євпаторія горів пансіонат "Арсенал", в результаті чого до медиків звернулися 5 осіб. Про це повідомляється на сайті "управління МНС Росії по Криму".

Як повідомляється, пожежа почалася в по вул. Сімферопольська, 94 на території пансіону "Арсенал" у 14:06, де загорілася покрівля будівлі, пожежа супроводжуєвалася сильним задимленням. Рятувальники евакуювали з будівлі 30 осіб і о 15:20 пожежа була повністю ліквідована на площі 280 кв. м.

 

Фото: пожежа в пансіонаті в Євпаторії (82.mchs.gov.ru)

"5 осіб звернулися за медичною допомогою, троє з них доставлені в Євпаторійську міську лікарню, серед них 1 дитина", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора в Броварах (Київська область) горів п'ятиповерховий будинок.

В камері українського політв'язня Балуха встановили відеоспостереження, - Чийгоз В Київській області стався вибух на АЗС
Теги публікації: Євпаторія, Крим, пожежа  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
Під Одесою знайшли тіло 10-річної дитини, яку хвилею змило в море
"Ура! Слава!" Український нардеп зрадів перемозі збірної Росії
"Я тримаюся": Сенцов написав листа російському кінокритику
Це хвороба? Супрун розвінчала міф про гомосексуальність
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся