В аннексированном Крыму жестоко убили женщину и ее малолетнего сына

Сейчас выясняются обстоятельства преступления

В Симферопольском районе аннексированного Российской Федерацией Крыма жестоко убили женщину и ее малолетнего сына. Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на пресс-службу следственного отдела по Симферопольскому району главного следственного управления Следственного комитета России по Крыму.

"Мальчик был доставлен в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, через некоторое время скончался", - говорится в сообщении.

В настоящее время ведется расследование уголовного дела, расследуются обстоятельства преступления.

По информации ведомства, убийство было раскрыто, был задержан 23-летний местный житель. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, а также избрана мера пресечения.

Отмечается, что с начала 2018 года в аннексированном Крыму наблюдается рост количества преступлений, в том числе тяжких. Такие данные приводит Крымстат, ссылаясь на информацию управления МВД России по Крыму.

Напомним, в четверг, 28 июня, в Бахчисарае прошли обыски в доме Ахтема Мустафаева, водителя жены лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева Сафинар.