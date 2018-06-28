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В аннексированном Крыму жестоко убили женщину и ее малолетнего сына

НовостиПроисшествия    28.06.2018 - 21:21
Фото: полиция РФ (facebook.com/Alimdar Crimean Solidarity)
Фото: полиция РФ (facebook.com/Alimdar Crimean Solidarity)

Сейчас выясняются обстоятельства преступления

В Симферопольском районе аннексированного Российской Федерацией Крыма жестоко убили женщину и ее малолетнего сына. Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на пресс-службу следственного отдела по Симферопольскому району главного следственного управления Следственного комитета России по Крыму.

"Мальчик был доставлен в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, через некоторое время скончался", - говорится в сообщении.

В настоящее время ведется расследование уголовного дела, расследуются обстоятельства преступления.

По информации ведомства, убийство было раскрыто, был задержан 23-летний местный житель. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, а также избрана мера пресечения.

Отмечается, что с начала 2018 года в аннексированном Крыму наблюдается рост количества преступлений, в том числе тяжких. Такие данные приводит Крымстат, ссылаясь на информацию управления МВД России по Крыму.

Напомним, в четверг, 28 июня, в Бахчисарае прошли обыски в доме Ахтема Мустафаева, водителя жены лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева Сафинар.

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Теги публикации: Крым, Крым, Убийство  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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