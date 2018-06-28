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У анексованому Криму жорстоко вбили жінку і її малолітнього сина

НовиниНадзвичайні події    28.06.2018 - 21:21
Фото: полиция РФ (facebook.com/Alimdar Crimean Solidarity)
Фото: полиция РФ (facebook.com/Alimdar Crimean Solidarity)

Наразі з'ясовуються обставини злочину

У Сімферопольському районі анексованого Російською Федерацією Крима жорстоко вбили жінку і її малолітнього сина. Про це повідомляє "Крим.Реалії" з посиланням на прес-службу слідчого відділу по Сімферопольському району головного слідчого управління Слідкому Росії по Криму.

"Хлопчик був доставлений в лікарню, де, незважаючи на надану медичну допомогу, через деякий час помер", - йдеться в повідомленні.

Наразі ведеться розслідування кримінальної справи, з'ясовуються обставини злочину.

За інформацією відомства, вбивство було розкрито, був затриманий 23-річний місцевий житель. Найближчим часом йому буде пред'явлено звинувачення, а також обрано запобіжний захід.

Зазначається, що з початку 2018 року в анексованому Криму спостерігається зростання кількості злочинів, в тому числі тяжких. Такі дані наводить Кримстат, посилаючись на інформацію управління МВС Росії по Криму.

Нагадаємо, у четвер, 28 червня, у Бахчисараї пройшли обшуки в будинку Ахтема Мустафаєва, водія дружини лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва Сафінар. 

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Теги публікації: Крим, Крим, Вбивство  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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