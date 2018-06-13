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У анексованому Криму повідомляють про масштабне відключення світла

НовиниНадзвичайні події    13.06.2018 - 15:58
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Знеструмлено весь Сімферополь

У анексованому Росією Криму сьогодні, 13 червня, сталося масштабне відключення світла. Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Знеструмлено весь Сімферополь: немає світла в торгових центрах, кафе, зупинилися тролейбуси.

Також про відключення світла в соцмережах повідомляють жителі Севастополя і Ялти. За їхніми словами, мобільний інтернет працює, однак зателефонувати вони не можуть.

Фото: (скріншот/facebook.com/karpovleonid)

Крименерго і Севастопольенерго наразі не прокоментували цю ситуацію.

Нагадаємо, вранці 13 червня повідомлялося, що у зв'язку з погіршенням погодних умов в Україні знеструмлено 238 населених пунктів.

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Теги публікації: Крим, Крим, обесточен  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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