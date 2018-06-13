У анексованому Криму повідомляють про масштабне відключення світла

Знеструмлено весь Сімферополь
У анексованому Росією Криму сьогодні, 13 червня, сталося масштабне відключення світла. Про це повідомляє "Крим.Реалії".
Знеструмлено весь Сімферополь: немає світла в торгових центрах, кафе, зупинилися тролейбуси.
Також про відключення світла в соцмережах повідомляють жителі Севастополя і Ялти. За їхніми словами, мобільний інтернет працює, однак зателефонувати вони не можуть.
Фото: (скріншот/facebook.com/karpovleonid)
Крименерго і Севастопольенерго наразі не прокоментували цю ситуацію.
В Ялте отключили свет. Кто-нибудь знает, на долго?— Подслушано Ялта (@in_yalta) 13 червня 2018 р.
Нагадаємо, вранці 13 червня повідомлялося, що у зв'язку з погіршенням погодних умов в Україні знеструмлено 238 населених пунктів.