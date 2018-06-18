В аннексированном Крыму прошли обыски у крымских татар

После обыска задержали жительницу г. Старый Крым

В аннексированном Российской Федерацией Крыму в г. Старый Крым сегодня утром прошли обыски, в результате чего задержали местную жительницу. Об этом сообщает "Крымская солидарность" в Facebook.

"Обыск в г. Старый Крым, ул.Абрикосова, 38. Приехал ОМОН в 6.40 утра к Сейтумерову Юнусу. Дома вместе с ним находились жена и дети. После окончания обыска дочь Юнус агъа увезли в Симферополь, отец поехал вместе с ней", - говорится в сообщении.

Обыск в г. Старый Крым, ул.Абрикосова, 38. Приехал ОМОН в 6.40 утра к Сейтумерову Юнусу. Дома вместе с ним находились... Опубліковано Крымская солидарность 17 червня 2018 р.

Кроме того, по словам гражданского защитника, девушку задержали за то, что у нее в телефоне нашли переписку с мужем, который на данный момент находится на подконтрольной Украине территории.

Г. Старый Крым 18 июня Комментарий гражданского защитника Сейдалиева Мустафы, с места где только что закончился обыск! Опубліковано Крымская солидарность 17 червня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Старом Крыму 6 июня прошел обыск, задержали владельца дома.