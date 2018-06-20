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У анексованому Криму пройшли чергові обшуки

НовиниНадзвичайні події    20.06.2018 - 12:54
Ілюстративне фото (facebook.com ystav.com)
Ілюстративне фото (facebook.com ystav.com)

Обшуки пройшли в Алупці, є затримана

Співробітники управління Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії провели обшуки в анексованому Криму. Про це повідомляє "Кримська солідарність".

"Надійшло повідомлення про те, що в Алупці після обшуку в домоволодінні Наджиє Кайданову відвезли в управління ФСБ. Чоловік поїхав разом з нею для безпеки та супроводу. Також до будівлі ФСБ виїхав батько Наджиє", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, в ході обшуку була вилучена вся техніка, на даний момент зв'язку з Наджиє та її чоловіком немає.

 

UPD. 12.30 дня. За повідомленням родичів, кілька хвилин тому Наджие Кайданову і дружина після допиту...

Опубліковано Кримська солідарність 20 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 18 червня в анексованому Російською Федерацією Криму в м. Старий Крим також пройшли обшуки, в результаті чого затримали місцеву жительку.

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Теги публікації: Російська Федерація, Крим, обыск  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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