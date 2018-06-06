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В Старом Крыму прошел обыск, задержали владельца дома

НовостиПроисшествия    06.06.2018 - 14:02
Иллюстративное фото (facebook.com/KRYM.SOS)
Иллюстративное фото (facebook.com/KRYM.SOS)

Его обвиняют в экстремизме

В оккупированном Старом Крыму сегодня, 6 июня, прошел обыск, задержали владельца дома. Об этом сообщает KrymSOS.

Мужчину обвиняют в экстремизме. Где он находится сейчас - неизвестно.

По словам жены задержанного, во время обыска ее забрали в Феодосийский райотдел на допрос. По возвращению домой, женщина увидела, как из ее дома выносят вещи без составления протокола на изъятие.

Напомним, 21 мая в оккупированном Бахчисарае прошли очередные обыски у крымскотатарских активистов.

С обысками пришли к активисту "Крымской солидарности" Серверу Мустафаеву. К его дому также подогнали автозак, а во двор заехал автомобиль Volkswagen c тонированными номерами.

Кроме того, прошел обыск в селе Долинное Бахчисарайского района у Эдема Смаилова. Силовики заблокировали в доме трех детей.

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Теги публикации: Крым, Крым, обыск, оккупированные территории  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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