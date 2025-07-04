ANNA VISION GROUP розпочинає будівництво "Розумного міста майбутнього" на Балі
ANNA VISION GROUP, заснована українським підприємцем Олексієм Мазніченко, оголосила про старт будівництва повністю автоматизованого "розумного міста" на острові Балі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.
Згідно з офіційним прес-релізом, проєкт є не просто прикладом футуристичної архітектури, а комплексною економічною, технологічною та соціальною ініціативою, що має на меті переосмислення самої природи міського простору.
"Ми віримо, що майбутнє девелопменту — не лише в бетоні та сталі, а в коді, інтелекті та здатності змінювати життя. Ми будуємо не просто будівлі — ми створюємо нову реальність", - зазначив Олексій Мазніченко.
Проєкт передбачає:
- Інтеграцію штучного інтелекту, автономних сервісів і роботизованих систем для створення стійкого та максимально ефективного міського середовища;
- Освітні центри для десятків тисяч індонезійців із програмами навчання у сфері ІТ, розробки програмного забезпечення, ШІ та інших ключових цифрових технологій;
- Інфраструктуру для глобальних технологічних компаній, стартапів і венчурних фондів, які прагнуть закріпитися в Південно-Східній Азії;
- Екологічну архітектуру та модель "розумного управління", що формують обличчя міста майбутнього та підвищують якість життя мешканців.
ANNA VISION GROUP позиціонує цей проєкт як платформу для створення азійської Кремнієвої долини — простору, де зустрічаються таланти, капітал і новітні технології.
Очікується, що "місто майбутнього" стане не лише економічним каталізатором для регіону, а й новою моделлю урбаністики, де людина, природа і технології перебувають у гармонійному взаємозв’язку.
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