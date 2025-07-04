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ANNA VISION GROUP начинает строительство "Умного города будущего" на Бали

Пятница 04 июля 2025 15:27 promo
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ANNA VISION GROUP начинает строительство "Умного города будущего" на Бали Фото: украинский предприниматель Алексей Мазниченко (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

ANNA VISION GROUP, основанная украинским предпринимателем Алексеем Мазниченко, объявила о старте строительства полностью автоматизированного "умного города" на острове Бали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Согласно официальному пресс-релизу, проект является не просто примером футуристической архитектуры, а комплексной экономической, технологической и социальной инициативой, целью которой является переосмысление самой природы городского пространства.

"Мы верим, что будущее девелопмента - не только в бетоне и стали, а в коде, интеллекте и способности менять жизнь. Мы строим не просто здания - мы создаем новую реальность", - отметил Алексей Мазниченко.

Проект предусматривает:

  • Интеграцию искусственного интеллекта, автономных сервисов и роботизированных систем для создания устойчивой и максимально эффективной городской среды;
  • Образовательные центры для десятков тысяч индонезийцев с программами обучения в сфере ІТ, разработки программного обеспечения, ИИ и других ключевых цифровых технологий;
  • Инфраструктуру для глобальных технологических компаний, стартапов и венчурных фондов, которые стремятся закрепиться в Юго-Восточной Азии;
  • Экологическую архитектуру и модель "умного управления", формирующие лицо города будущего и повышающие качество жизни жителей.

ANNA VISION GROUP позиционирует этот проект как платформу для создания азиатской Кремниевой долины - пространства, где встречаются таланты, капитал и новейшие технологии.

Ожидается, что "город будущего" станет не только экономическим катализатором для региона, но и новой моделью урбанистики, где человек, природа и технологии находятся в гармоничной взаимосвязи.

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