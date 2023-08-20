UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Анна Музичук виборола бронзову медаль Кубка світу з шахів

Фото: Анна Музичук здобула "бронзу" в Баку (facebook.com/ChessFIDE)
Автор: Антон Федорців

Українська шахістка Анна Музичук на третій сходинці завершила змагання на Кубку світу-2023 в столиці Азербайджану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

33-річна гросмейстерка виграла поєдинок за третє місце. Суперницею українки була представниця Китаю Тань Чжун'ї.

Музичук-старша виграла в китаянки першу партію. Натомість у другій шахістки зіграли внічию, тож українська спортсменка перемогла (1,5:0,5). У фіналі ж переможницю Кубка світу визначать болгарка Салімова та нейтральна росіянка Горячкіна.

Українка стала найкращою зі співвітчизників, які вийшли в плей-офф змагань. Анна Музичук вибила молодшу сестру Марію в 1/8 фіналу. Серед чоловіків до цієї ж стадії дійшов Василь Іванчук. Там український гросмейстер програв екс-чемпіону світу Карлсену (0:2).

Раніше Музичук-старша гарантувала собі виступ на Турнірі претенденток. У квітні вісімка шахісток побореться за право зіграти проти чемпіонки планети Цзюй Веньцзюнь з Китаю. Турнір відбудеться в Торонто.

До слова, жіноча збірна Іспанії переграла Англію у фіналі футбольного ЧС-2023.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кубок світуМузычук