Анна Музичук виборола бронзову медаль Кубка світу з шахів

33-річна гросмейстерка виграла поєдинок за третє місце. Суперницею українки була представниця Китаю Тань Чжун'ї.

Музичук-старша виграла в китаянки першу партію. Натомість у другій шахістки зіграли внічию, тож українська спортсменка перемогла (1,5:0,5). У фіналі ж переможницю Кубка світу визначать болгарка Салімова та нейтральна росіянка Горячкіна.

Українка стала найкращою зі співвітчизників, які вийшли в плей-офф змагань. Анна Музичук вибила молодшу сестру Марію в 1/8 фіналу. Серед чоловіків до цієї ж стадії дійшов Василь Іванчук. Там український гросмейстер програв екс-чемпіону світу Карлсену (0:2).

Раніше Музичук-старша гарантувала собі виступ на Турнірі претенденток. У квітні вісімка шахісток побореться за право зіграти проти чемпіонки планети Цзюй Веньцзюнь з Китаю. Турнір відбудеться в Торонто.