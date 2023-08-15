Анна Музичук здобула місце на Турнірі претенденток: що це означає

Українська шахістка Анна Музичук на Кубку світу-2023 достроково гарантувала собі місце в прийдешньому Турнірі претенденток, які зможуть позмагатися за планетарну шахову корону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань .

33-річна гросмейстерка кваліфікувалася на шаховий Турнір претенденток-2024. У цьому львів'янці допомогли вдалі виступи на Кубку світу в столиці Азербайджану.

Музичук-старша в Баку пробилася у півфінал. Разом із нею там опинилася і нейтральна росіянка Алєксандра Горячкіна, яка виборола путівку на майбутній Турнір претенденток за друге місце в заліку шахового Гран-прі 2022/23. Тож три інші півфіналістки автоматично потрапили в елітні змагання 2024-го.

Турнір претенденток запланований на квітень. Змагатися 8 топ-шахісток будуть у канадському Торонто. Переможець турніру матиме нагоду зіграти за звання чемпіонки світу проти китаянки Цзюй Веньцзюнь.

Для Анни Музичук прийдешній Турнір претенденток – третій у кар'єрі. У 2019 році вона фінішувала другою у змаганнях, а в сезоні 2022/23 зупинилася на стадії 1/2 фіналу. У 2015-2016 рр. чемпіонкою світу була молодша зі сестер Музичук – Марія.