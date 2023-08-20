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Анна Музычук завоевала бронзовую медаль Кубка мира по шахматам

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Баку, Воскресенье 20 августа 2023 20:09
Анна Музычук завоевала бронзовую медаль Кубка мира по шахматам Фото: Анна Музычук получила "бронзу" в Баку (facebook.com/ChessFIDE)
Автор: Антон Федорцив

Украинская шахматистка Анна Музычук на третьей строчке завершила соревнования на Кубке мира-2023 в столице Азербайджана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

33-летняя гроссмейстер выиграла поединок за третье место. Соперницей украинки была представительница Китая Тань Чжуньи.

Музычук-старшая выиграла у китаянки первую партию. Во второй же шахматистки сыграли вничью, поэтому украинская спортсменка победила (1,5:0,5). В финале победителя Кубка мира определят болгарка Салимова и нейтральная россиянка Горячкина.

Украинка стала лучшей из соотечественников, вышедших в плей-офф соревнований. Анна Музычук выбила младшую сестру Марию в 1/8 финала. Среди мужчин до этой стадии дошел Василий Иванчук. Там украинский гроссмейстер проиграл экс-чемпиону мира Карлсену (0:2).

Ранее Музычук-старшая гарантировала себе выступление на Турнире претенденток. В апреле восьмерка шахматисток сразится за право сыграть против чемпионки планеты Цзюй Вэньцзюнь из Китая. Турнир пройдет в Торонто.

К слову, женская сборная Испании обыграла Англию в финале футбольного ЧМ-2023.

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Кубок мира Музычук
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