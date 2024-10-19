Анна Музичук разом з росіянином виграла "золото" чемпіонату Іспанії

Українка, яка у світовому жіночому рейтингу перебуває на восьмій сходинці, виступала за клуб "Дуо Беньян Коста Каліда" з Мурсії. Музичук з партнерами вирвали перемогу в останньому турі та з 10-ма балами очолили підсумкову таблицю. Турнір проходив з 12 до 18 жовтня в місті Мелілья.

Командний чемпіонат Іспанії – один з найпрестижніших групових турнірів у світі. Не дивно, що на час його проведення місцеві клуби підсилюються відомими легіонерами.

За "Дуо Беньян", наприклад, окрім української гросмейстерки, грали росіянин, що виступає за Словенію, Владімір Фєдосєєв, румун Богдан-Даніель Дяк, єгиптянин Бассем Амін, грузини Міхеїл Мчедлішвілі й Ніно Басіашвілі. Разом з іспанськими майстрами вони склали міцний колектив й здобули "золото" у боротьбі з іншими клубами, де теж було достатньо зіркових легіонерів.

Саме на цьому турнірі спіймали на шахрайстві та з ганьбою виключили з числа учасників екс-українця Кирила Шевченка. Команда "Сілла – Інтегрант Коллетіус", у складі якої він розпочав турнір, незважаючи на втрату гравця, фінішувала третьою.

Що стосується самого Шевченка, його рішенням ФІДЕ відсторонили від усіх змагань до 2025 року. За цей час представники міжнародної федерації проведуть детальне розслідування інциденту.

Хто така Анна Музичук

34-річна українська шахістка, яка народилась у Львові. У 14 років стала гросмейстеркою серед жінок, у 22 – гросмейстером у загальній класифікації. 4-та шахістка в історії, яка досягла рейтингу 2600. Посідає 477-ме місце у світовому рейтингу всіх шахістів, та 8-ме – серед жінок.

Дворазова чемпіонка світу з бліцу, також перемогла на світовій першості зі швидких шахів. У "класиці" грала в фіналі жіночого ЧС-2017, де поступилась Тань Чжун'ї з Китаю. У складі збірної України - переможниця Всесвітньої шахової олімпіади 2022 року.

Мала декілька конфліктів з Федерацією шахів України. Через один з них у 2004-2014 роках виступала під прапором Словенії. Відмовилась від виступу за збірну України на Шаховій олімпіаді-2024. Молодша сестра Анни – Марія Музичук – у 2015 році стала чемпіонкою світу. Зараз Марія у жіночому рейтингу посідає 10-те місце.